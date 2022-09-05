YRP İl Başkanı Önder Narin’den tasarruf çağrısı

Başkan Narin “Tasarruf tedbirleri almak için vanaların kapatılması mı gerek. Enerji kaynaklarının kullanımı esas olmak üzere devletin bütün kurumlarının öncülüğünde topyekûn israftan kaçış ve tasarruf yapılmalıdır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin tasarruf çağrısı yaptı. Dünya devletleri tedbir alırken bizim hükümetimizin ciddiyetin farkında olmadığını söyleyen Narin, “Avrupa birliği ülkelerinde hemen hemen her gün açıklanan tasarruf tedbirlerini basından takip ediyoruz. Savaşın doğurduğu sonuçlar nedeniyle enerji krizi ile karşı karşıya kalan devletler karşılaşabilecekleri sorunlar ile ilgili önlem almaya çalışıyorlar. Bu önlemler arasında bir çoğumuza garip dahi gelebilecek tedbirler, yaşayacakları sorunların ne derece kritik olabileceğinin farkında olduklarını gösteriyor. İsrafta bonkör olan dünya toplumu hiç bitmeyecek gibi davrandığı enerji kaynaklarının ne kadar değerli olduğunu belki biraz anlamaya başlamıştır. Sebeplerine karşı farklı değerlendirmelerde bulunabileceğimiz enerji arzı krizine karşı dünya devletleri tedbirler alırken hükümetimizin ve belediyelerimizin hiçbir sıkıntı yokmuş gibi hareket etmesi konunun ciddiyetinin farkında olmadıkları ya da bize bir şey olmaz düşüncesinin hâkim olduğu kanaatini bizde doğuruyor” ifadelerini kullandı.



‘ÖNCE DEVLET KEMERLERİ SIKMALI’

Seçim sürecinde belediyelerin örnek teşkil edecek tasarruflarda bulunmasını ve önce devletin kemerini sıkması gerektiğini belirten Narin, “Seçim sürecine girdiğimiz dönemde savurganlığın zirve yapma ihtimaline de karşı Kayseri belediyelerimizin tüm ülkeye örnek olabilecek tasarruf kararları alarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarına bu konuda liderlik etmesini temenni ediyorum. Alınacak kararlar ve takınılacak tutumlar topluma da örnek olacaktır. İsrafın haram olduğunu kimseye hatırlatmaya gerek yoktur. Önce devlet kemerleri sıkmalı, israftan kaçınmalı sonra toplum bunu yaşam biçimine dönüştürmelidir. Kıt kanaat geçinen ve kemerinde sıkacak delik dahi kalmayan vatandaşlarımızın birçoğuna rağmen halâ savurganlık içinde olan belirli bir kesiminde varlığı inkâr edilemez” şeklinde konuştu.

Bu konunun bir siyasi olarak değil vatandaş olarak anlaşılmasını istediğini dile getiren Narin, “Sonuç olarak derhâl belediye meclislerimizde tasarruf tedbirleri görüşülmeli, kararlar alınmalı, tüm Türkiye ye örnek olunmalıdır. Konunun siyasi olarak algılanmaması ve vatandaş olarak hassasiyetimiz olduğu bilinmelidir” dedi.