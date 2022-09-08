YRP'de 5 ilçe başkanı istifa etti

Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlığında istifalar gerçekleşti. Felahiye, Tomarza, Develi, Yahyalı ve Kocasinan İlçe Başkanları istifa etti.

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  • 08.09.2022 09:46
  • Güncelleme: 08.09.2022 09:48
YRP'de 5 ilçe başkanı istifa etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Daha önce İl yönetimi tarafından görevden alınan Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç’ın Genel Merkez istifasını istedi. Genel Kurul yapılmayan görevlendirmeyle ilçe başkanlığı yapan YRP Felahiye İlçe Başkanı Muhammed Dulda ve YRP Yahyalı İlçe Başkanı İsmail Korucu ile YRP Tomarza İlçe Başkanı Raşit Karagöz ve YRP Kocasinan İlçe Başkanı Mehmet Atıcı istifa etti. 
‘DAHA GÜÇLÜ KADROLARLA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’
YRP İl Başkanı Önder Narin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Seçime giderken güçlü kadrolarla ilerlemek istiyoruz. Daha güçlü kadrolarla il başkanlığımız, gençlik ve hanım kollarımız çalışmalarına devam edecek. Yeniden Refah Partisi bayrağını daha üst noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlçe başkanlarımız çalışma hususunda çok istekli değillerdi” dedi. 
İlerleyen saatlerde İl Başkanı Önder Narin tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

1ha

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