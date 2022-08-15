Yozgat'ta yerli çeşit arpa hasadı yapıldı

Yozgat'ta 5 köyde uygulanan yerli çeşit arpa demonstrasyonunun hasadı yapıldı.

PAYLAŞ
  • 15.08.2022 09:27
  • Güncelleme: 15.08.2022 09:27
Yozgat'ta yerli çeşit arpa hasadı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta 5 köyde uygulanan yerli çeşit arpa demonstrasyonunun hasadı yapıldı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde ekimi yapılan yerli çeşit arpa demonstrasyonunun hasadı gerçekleştirildi. Arpa çeşit demonstrasyonu, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personel kontrolünde merkez, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde 5 köyde uygulanıp demonstrasyonun hasadı yapılarak verimleri belirlendi.

Yapılan arpa çeşit demonstrasyonu ve hasadı ile ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, “Bakanlığımız Araştırma Kuruluşları ve TSÜAB’a üye özel sektör firmaları tarafından son yıllarda yeni ve daha verimli tohum geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte olup bunun sonucunda dayanıklı ve yüksek verimli çeşitler geliştirilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz de geliştirilen bu yeni çeşitlerin ekimlerini çiftçi şartlarında uygulayarak yerli tohumluklarımızı çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtmaktayız. Bu vesileyle çiftçimizin aldığı verimi artırarak İlimizin üretimini artırmayı amaçlamaktayız.” dedi.

Arpa çeşidine göre 250 ila 500 kilogram verim elde edildiğini de söyleyen İl Müdürü Özkaya, “Bu üretim sezonunda Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Arpa çeşitlerinden Yalın, Akar, Anka06, Bozlak, Misket , Sinanbey ve özel Bir tohumculuk firması tarafından geliştirişmiş olan Mizgin çeşitleri 5 köyde 5 çiftçimizle birlikte ekildi. Hasatları teknik personelimiz ve çiftçilerimizle birlikte yapıldı. Çeşitlere göre 250 ila 500 kilogram civarında verimler alındı. Bunlardan ilk defa bu geçen yıldan beri ekimini yaptığımız Yalın çeşidine ayrıca değinmek istiyorum. Bu arpa çeşidimiz kavuzsuz arpa çeşididir. Kavuzu olmaması nedeniyle bakıldığında buğday görünümü vermektedir. Bu özellikle hayvancılık ve un sanayiinde aranan bir çeşit olacağı kanaatindeyiz.” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
OSB ve Şehir Merkezi Trafiğini Rahatlatacak Projede Çalışmalar Sürüyor

OSB ve Şehir Merkezi Trafiğini Rahatlatacak Projede Çalışmalar Sürüyor

Talas'ta İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Talas'ta İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Yamaç Paraşütü Şampiyonası Ödül Töreni ile Sona Erdi

Yamaç Paraşütü Şampiyonası Ödül Töreni ile Sona Erdi

Dondurmacı Serkan Hasyüncü: 'Sıcaklara rağmen beklenilen satışı yapamıyoruz'

Dondurmacı Serkan Hasyüncü: “Sıcaklara rağmen beklenilen satışı yapamıyoruz”

Hacılar'da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar’da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar'da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Hacılar’da bulunan jeotermal kaynak sahası, ihale edilecek

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın, Çin'in faiz kararından etkilendi'

Sarraf İhsan Gülderdi: ”Altın, Çin’in faiz kararından etkilendi”

Merkezi bütçe temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi

Merkezi bütçe temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi

DAHA FAZLA
Kayseri'yi buluşturan düğün

Kayseri'yi buluşturan düğün

Kayseri Kariyer Merkezi İlgi Görmeye Devam Ediyor

Kayseri Kariyer Merkezi İlgi Görmeye Devam Ediyor

Kocasinan'ın Marina'daki etkinliği tam not aldı

Kocasinan'ın Marina'daki etkinliği tam not aldı

Motorine zam bekleniyor

Motorine zam bekleniyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim başladı

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim başladı