Yozgat'ta yem bitkisi üretiminin artırılması amaçlanıyor

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, hayvancılık sektörünün en büyük girdisi olan yem ve yem bitkilerinin üretiminin artırılması amacıyla son 2 yılda çiftçilere yüzde 30 hibe destekli yonca ve macar fiği tohumu dağıttıklarını söyledi.

İl genelinde hayvancılığın sürdürülebilmesi adına yem bitkisi üretiminin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Yozgat 237 bin büyükbaş, 440 bin küçükbaşıyla önemli bir hayvancılık şehri. İl ve ilçe müdürlükleri olarak bizim de bu potansiyeli harekete geçirme adına çalışmalarımız devam ediyor. Gerek canlı materyalin artması ve geriye düşmemesi adına gerekse de buna bağlı olarak sütçülük anlamında projeler uyguluyoruz. Sütçülüğün, besiciliğin gelişmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Hayvancılıkla ilgili sürdürülebilirlik ve ekonomik olması adına yem bitkisi ekilişi olmazsa olmaz. Bu bağlamda da son 2 yıldır yonca ve macar fiği olarak yüzde 30 hibe destekli çiftçilerimize tohumluk dağıttık. Yem bitkisi ekilişinin artırılması ile çalışmalarımız devam ediyor. Biz biliyoruz ki yem bitkisi ekilişi bir bütün olarak düşünüldüğü zaman hayvancılığın sürdürülebilmesinde yem bitkisi olmazsa olmaz.” dedi.

“Çiftçimiz anıza ekim yaparak süreci devam ettirebilir”

Yem bitkilerinin ekilişi ile ilgili üreticilerin anıza ekim yaparak süreci devam ettirebileceklerini de söyleyen Özkaya, “Yozgat genç bir coğrafyaya sahip. Tritikale, yem bitkileriyle ilgili çeşitli çalışmalarımız da var. Geçen sene yaptık değişik lokasyonlarla bu yıl da devam edecek. Geniş bir coğrafyaya sahip olduğumuz için bazı lokasyonlarımız da ikinci ürün olarak silajlık mısır ekilebilir. Tritikaleden sonra ikinci ürün olarak silajlık mısır yapılabilir daha sonra arpa ile devam edilebilir. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Bir de ayrıca bununla entegre olarak üreticimiz tritikaleyi kaldırdıktan sonra arpasını kaldırdıktan sonra anıza direk ekim de yapabilir. Anıza ekim yaparak üreticimiz süreci devam ettirebilir.” şeklinde konuştu.

“Anıza ekimde verim yüzde 15 arttı”

Musabeyli köyünden çiftçi Eyüp Çalışkan ise bu yıl ilk defa anıza silajlık mısır ekimi yaptığını ve yüzde 15 oranında daha yüksek verim aldığını belirterek, “Buğday tarlasını biçtik ve direk arıza ekim yaptık silajlık mısır ektik. Dönümden şu an 7-8 ton civarı alıyoruz. İlk ekimden 4-5 ton almıştık ama anıza ekimde ikinci üründe yüzde 15 oranında verim artışı oldu. Hayvanlarımıza yem için üretiyoruz, kışlık yemlerini hazırlıyoruz. Bu tarla buğday yeriydi buğdayı biçtik. Tritikale buğday yerine hemen tarlayı bozmadan sapın üzerine mısır ektik. Mısır hasadımızı yapıyoruz, mısırdan sonra tekrar tarlayı hazırlayıp arpa ekeceğiz” ifadelerine yer verdi.