Yozgat'ta üretilen gözlük çerçeveleri Avrupa'ya ihraç ediliyor

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yılda 600 bin gözlük çerçevesinin üretildiği bir fabrika, Türkiye pazarının yüzde 35'ine hitap ediyor. Kadınların yoğun olarak çalıştığı fabrikada birçok aşamadan geçen gözlük çerçeveleri, ülke piyasalarının yanı sıra Avrupa piyasalarını da süslüyor.

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  • 21.10.2022 10:17
  • Güncelleme: 21.10.2022 10:17
Yozgat'ta üretilen gözlük çerçeveleri Avrupa'ya ihraç ediliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde yılda 600 bin gözlük çerçevesinin üretildiği bir fabrika, Türkiye pazarının yüzde 35’ine hitap ediyor. Kadınların yoğun olarak çalıştığı fabrikada birçok aşamadan geçen gözlük çerçeveleri, ülke piyasalarının yanı sıra Avrupa piyasalarını da süslüyor.

Türkiye’deki gözlük çerçevesi pazarının yaklaşık yüzde 35’ine hitap eden Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesindeki fabrikada üretilen çerçeveler, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

İşletmeye tel olarak gelen ham maddeler, hem makineler yardımıyla hem de titizlikle yürütülen el işçiliğiyle işleniyor. Kadınların da ağırlıklı olarak çalıştığı fabrikada işçilerin ince dokunuşlarıyla şekillenen tel, birçok aşamadan geçirilerek gözlük çerçevesi haline getiriliyor. Fabrika 110 çalışanı ile bölge istihdamına ayrıca yaptığı ihracatla da ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

İşletmede üretilen ve ’kırılmaz gözlük çerçevesi’ diye adlandırılan gözlük çerçevelerinin yanı sıra daha önce ithal edilen ‘lazer gözlük’ çerçeveleri de üretilerek Fransa, Almanya, İngiltere ve Rusya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Fabrika çalışanlarından Derya Sicim, “Güzel ve zevkli bir meslek. Önce yurt içi ile başladık şimdi ise yurt dışına gözlük çerçeveleri gönderiyoruz ve çok mutluyuz. Aile ortamında çalışıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz” dedi.

“Aile ekonomisine katkı sağlıyoruz”

Uzun yıllar gözlük çerçevesi ürettiklerini söyleyen Şerife Canagir ise, “10 yıldır burada çalışıyorum ve gözlük imal ediyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Bizim için büyük bir fırsat burası” şeklinde konuştu.

Rukiye Öztürk de, “Bir yıla yakındır burada çalışıyorum. Gözlük çerçevesi imal ediyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Aile ortamında çalışıyoruz. Ürettiğimiz ürünler yurt içi ve yurt dışı imalatı, bu şekilde çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz”

Firmanın İşletme Müdürü Adnan Karamıstıkoğlu ise, “Türkiye iç piyasasında yapmış olduğumuz gözlükler Türkiye’nin en sağlam kırılmayan gözlükleri diye adlandırılan gözlük çerçeveleri üretiyoruz. Bu gözlükler 18 veya 24 testten geçiriliyor ve gözlükler kırılmıyor. Bunun yanı sıra dışarıdan ithal ettiğimiz lazer gözlükler yurt dışından geliyordu. Bundan böyle 4 aydır bunun makinelerini getirdik ve gerekli ekipmanlarını sağladık. Bu lazer gözlükleri de kendi bünyemizde üretip ülke ekonomisine katkı sunmaktayız. Yurt dışına ihracatımız var. Fransa, Almanya, İngiltere ve Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracata başlamış durumdayız. Aylık 50 ila 60 bin arasında gözlük üretimimiz var. Bunun dörtte üçü ihracat yapılmakta geri kalan dörtte birlik kısmı iç piyasada sunulmaktadır. Bu coğrafyaya hem ülkemize bir istihdam ve gelir kapısı sağlayarak katkıda bulunuyoruz” dedi.

İHA

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