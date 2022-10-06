Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 176 sikke ele geçirildi

Yozgat'ta jandarmanın durduğu araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi.

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  • 06.10.2022 12:28
  • Güncelleme: 06.10.2022 12:28
Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 176 sikke ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta jandarmanın durduğu araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine Yerköy ilçesi Saray köyü mevkiinde, durumundan şüphelenilen otomobili akaryakıt istasyonunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 176 sikke bulundu.

Araçta bulunan F.Ö. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken ele geçirilen sikkeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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