Yozgat'ta Sürmeli Festivali çeşitli etkinliklerle tamamlandı

Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl 5-7 Ağustos günleri arasında düzenlenen 21. Uluslararası Sürmeli Festivali çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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  • 08.08.2022 00:17
  • Güncelleme: 08.08.2022 00:17
Yozgat'ta Sürmeli Festivali çeşitli etkinliklerle tamamlandı
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Yozgat Belediyesi tarafından bu yıl 5-7 Ağustos günleri arasında düzenlenen 21. Uluslararası Sürmeli Festivali çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentte 2 yıllık pandemi sürecinin ardından binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Sürmeli Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler 5 Ağustos Cuma günü mehter takımı eşliğinde festival yürüyüşü ile başladı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı ve şehrin birçok bölgesinde farklı ülkelerden gelen Ulusal Halk Dansları gösterisi, Yozgat’ın yöresel lezzeti testi kebabı yapımı ve tanıtımı, uçurtma şenliği, sürmeli kahvaltısı, bisiklet yarışması ile Grup Patika, İsmail Altunsaray, Elif Buse Doğan, Bengü, Mümin Sarıkaya ve Ferhat Göçer gibi sanatçıların verdiği konserlerle tamamlandı.

3 gün süren festivalin dolu dolu geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Seher Betül Koçer, “Gençler olarak bu etkinlikten çok memnun kaldık. 3 gündür eğlenceler, konserler düzenlendi. Çok memnunuz. Gelecek senelerde de böyle etkinliklerin düzenlenmesini temenni ediyoruz. Bu festivalin ulusal olmasının Yozgat için çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir noktada kültürümüzün daha da tanıtıldığını çok farklı insanların bize eşlik ettiğini gördük, bizim için çok iyi oldu.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dans Topluluğundan Dicle Şah ise, “Çok mutlu, onure olduğumuz bir festival oldu. Davet aldık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini burada en iyi şekilde temsil ettik. Yozgat halkıyla bu kısa süreç içinde güzel ilişkilerimiz oldu. Yozgat’taki kültürle KKTC’deki kültürümüz çok yakın, ilişkimiz, halk danslarımız çok yakın. Kendi kültürümüzü burada aktarmaya çalıştık. Biz de Yozgat halkının halk danslarını öğrenmeye, benimsemeye çalıştık. Dolu dolu bir festival geçirdik. İnsanları mutlu ettiysek de çok fazlasını da aldık.” şeklinde konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise festivalin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, “Bu yıl uluslararası festivalimizin 21.sini düzenliyoruz. Malum son iki yıldır pandemi nedeniyle düzenleyememiştik. Bu yıl çok büyük bir katılımla büyük bir coşku ile düzenledik, kutladık. Dolayısıyla Sürmeli Festivalimizi uluslararası düzenlemekle biz hem Yozgat’ımızın kültürünü, örfünü, âdetini gelecek nesillere taşımak hem de pandemi nedeniyle bunalan hemşerilerimize etkinlik olsun istedik. Festivalimizi şenlik havasında geçirdik. Rabbime hamd olsun kazasız belasız bir şekilde atlattık. Pek çok organizasyonlarımız oldu. Çocuklarımızın sünnetinden gençlerimizin eğlencesine dağ bisikleti yarışmamızdan uçurtma etkinliklerine ve çeşitli ülkelerden gelen halk oyunlarının burada etkinliklerini sergilemesi ile de güzel bir şölen oldu. Kazasız belasız bunu atlattık. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

İHA

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