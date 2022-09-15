Yozgat'ta sosyal konut için banka önlerinde yoğunluk sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi doğrultusunda Yozgat merkez ve ilçelerinde vatandaşlar başvurularını sürdürüyor.

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  • 15.09.2022 14:40
  • Güncelleme: 15.09.2022 14:40
Yozgat'ta sosyal konut için banka önlerinde yoğunluk sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi doğrultusunda Yozgat merkez ve ilçelerinde vatandaşlar başvurularını sürdürüyor.

Sosyal konut için başvuruda bulunmak isteyen ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kamu bankası önünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar başvuru formlarıyla birlikte 500 liralık başvuru bedelini yatırmak için banka şubelerine gitti.

Vatandaşlardan Adem Canpolat, sosyal konut projesinden memnun kaldıklarını belirterek ev sahibi olmayı çok istediğini söyledi.

Başvuru sahiplerinden Nedime Çınar ise projenin vatandaşları sevindirdiğini ifade ederek, “Rabbim Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçen herkesten razı olsun. İnşallah konutlar gerçek ihtiyaç sahiplerine nasip olur” şeklinde konuştu.

İHA

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