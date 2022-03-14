Yozgat'ta sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Yozgat Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenler Türk Sanat Müziği Korosu, konser verdi.

Etkinlikte konuşan Vali Ziya Polat, sağlıkçıların fedakarca görev yaptıklarını belirterek çalışanların 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. Polat, "Salgın döneminde çok büyük fedakarlık yaptınız, emeklerinize sağlık. Türkiye’nin ilk şehir hastanesinin Yozgat’ta olmasına vesile olan büyüklerimize teşekkür ediyorum. Fiziki altyapı olarak hiçbir sıkıntı çekmedik ama binaları güzelleştiren, ruh veren içindeki insanlardır. Ruhunuzun güzelliğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de sağlık çalışanlarına gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek, günlerini kutladı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Dr. Mustafa Kozan ise yaklaşık iki yıldır dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele ettiklerini anlatarak, "Emeğin, sabrın, gücün, fedakarlığın, sevginin aynı zamanda riskin de çok fazla olduğu bu süreçte bütün çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum" şeklinde konuştu.