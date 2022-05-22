Yozgat'ta pedallar 'Bağımlılıktan uzak nesiller için' çevrildi

Yeşilay'ın geleneksel olarak düzenlediği bisiklet turunda Yozgat'ta katılımcılar, bağımlılıktan uzak sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

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  • 22.05.2022 12:04
  • Güncelleme: 22.05.2022 12:04
Yozgat'ta pedallar 'Bağımlılıktan uzak nesiller için' çevrildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yeşilay’ın geleneksel olarak düzenlediği bisiklet turunda Yozgat’ta katılımcılar, bağımlılıktan uzak sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Kentpark Spor Vadisinde buluşan bisiklet severler, bağımlılıktan uzak sağlıklı yaşam için Cumhuriyet Meydanı’na kadar pedal çevirdiler. Ülkenin birçok yerinde bu yıl 10.su düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu’na Yozgat’tan da vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, bağımlılıkla mücadelede çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Başkan Ertürk, “Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyoruz. Geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmenin gururunu yaşıyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Sigara bağımlılığı nedeniyle birçok sağlık problemleri yaşadığını söyleyen vatandaşlardan Hanifi Budak ise 5 yıl önce sigarayı bırakarak spora başladığını söyledi. Budak, “Sigarayı bırakmamla beraber spora akabinde de bisiklet sürmeye başladım. Son 3 yıldır düzenli bisiklet sürüyorum, turlara katılıyorum. Sağlıklı yaşam için sporla iç içe yaşamaya gayret ediyorum.” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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