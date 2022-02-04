Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
- 04.02.2022 10:46
- Güncelleme: 04.02.2022 10:46
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Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5’i ağır 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Yozgat-Ankara yolu Buruncuk köyü mevkiinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İHA
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