Yozgat'ta kayınpeder ile eski damat arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kayınpeder ile eski damat arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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  • 14.08.2022 02:21
  • Güncelleme: 14.08.2022 02:21
Yozgat'ta kayınpeder ile eski damat arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kayınpeder ile eski damat arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye kayınpeder Kadir Günaydın ile eski damadı Oğuz Arslan arasında ailevi nedenlerden ötürü tartışma çıktı. Kayınpeder Kadir Günaydın, eski damadı Oğuz Arslan hakkında polis merkezine şikayette bulundu.

Taraflar daha sonra Agahefendi Mahallesinde tekrar karşılaştı. Kayınpeder Kadir Günaydın, yanında bulunan av tüfeği ile eski damadı Oğuz Arslan’ı yaraladı. Yaralanan Oğuz Arslan da aracından aldığı tüfekle eski kayınpederi ve kaynanası N.G.’ye ateş ederek yaraladı.

Olay yerine gelen Oğuz Arslan’ın kardeşi A.A.’da yanında bulunduğu bıçakla Kadir Günaydın’ı bıçakladı. Babası ve annesinin yaralandığını gören F.G. de A.A.’yı elinden bıçaklayarak yaraladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 112 sağlık ekiplerince yaralılar Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılırken Kadir Günaydın ve Oğuz Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

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