Yozgat'ta karla kaplı yollarda araçlar mahsur kaldı, özel halk otobüsü kara saplandı

Yozgat’ta etkisini artıran kar sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde karla kaplı yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına vatandaşlar koştu.

Yozgat’ta 3 gündür devam eden kar yağışı ile kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ana yollarda kar temizleme çalışması yaparken, şehir merkezinde ise karla kaplanan yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, yolda kalan bir araç sürücüsünün yardımına vatandaşlar yetişti. Dörtyol mevkiinde kara saplanan özel halk otobüsü de uzun uğraşlar sonucu vatandaşların yardımıyla kardan kurtarıldı. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar karda yürümekte zorlanırken, esnaf iş yerlerinin önündeki karı temizleyerek güne başladı.

Halil Şenyürek isimli esnaf, “Ortalık kar içinde, yollar hep kapalı. Geldik dükkanımızın önünü temizledik. Şu an kendi imkanlarımızla iş yerimizin önündeki karı temizliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Rasim Demirkapak ise, “Yozgat’a 30 sene önce yağan kar böyleydi. Eski kar geldi, seviniyoruz. Yollar ne kadar kapalı olsa da bereket. Şu an 1 metreye kadar kar var. Sevinçliyiz, inşallah daha da devam eder” şeklinde konuştu.

Aracı yolda kalan sürücü Soner Kaplan, “Yoğun kar yağışı sonrası belediyemizin çalışmaması sonucu aracımızı çok zor ilerlettik. İnsan gücüyle arkadaşlarımızın yardımıyla çıkardık. Başka yapacak çaremiz yok” dedi.