Yozgat'ta fırtına uyarısı

Yozgat Valiliği 2-3 Şubat günlerinde kentte yaşayan vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

PAYLAŞ
  • 01.02.2022 16:29
  • Güncelleme: 01.02.2022 16:29
Yozgat'ta fırtına uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Valiliği 2-3 Şubat günlerinde kentte yaşayan vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Şubat Çarşamba günü saat 06.00’dan 3 Şubat Perşembe günü saat 23.00’a kadar Yozgat ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın beklediği belirtildi.

Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaran Yozgat Valiliği, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamaların yaşanılabileceğini duyurdu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı

Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı

Karaman: 'Hatayspor maçı ile yeni bir seriye ihtiyacımız var'

Karaman: 'Hatayspor maçı ile yeni bir seriye ihtiyacımız var'

Bünyan'da karla mücadele sürüyor

Bünyan'da karla mücadele sürüyor

Heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı

Heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı

Kayseri'ye fırtına uyarısı

Kayseri'ye fırtına uyarısı

Büyükşehir Kütüphaneleri yarıyıl tatilinde doldu taştı

Büyükşehir Kütüphaneleri yarıyıl tatilinde doldu taştı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheliler yakalandı

Haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheliler yakalandı

Yeşilyurt Mahalle halkı doğalgaz istiyor

Yeşilyurt Mahalle halkı doğalgaz istiyor

DAHA FAZLA
KASKİ, donan sayaçlara karşı aboneleri uyarıyor

KASKİ, donan sayaçlara karşı aboneleri uyarıyor

Kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı

Kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı

Kick Boks Türkiye Şampiyonu'ndan Başkan Öztürk'e ziyaret

Kick Boks Türkiye Şampiyonu'ndan Başkan Öztürk'e ziyaret

Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü

Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü

İncesu yaylalarında elektrik sorunu çözüldü

İncesu yaylalarında elektrik sorunu çözüldü