Yozgat'ta eski eşi ile halasını çocuklarının gözü önünde bıçaklayan zanlı tutuklandı

Yozgat'ta çocuklarının gözü önünde tartıştığı eski eşini ve halasını cami avlusunda bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

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  • 27.08.2022 10:14
  • Güncelleme: 27.08.2022 10:14
Yozgat'ta eski eşi ile halasını çocuklarının gözü önünde bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Yozgat’ta çocuklarının gözü önünde tartıştığı eski eşini ve halasını cami avlusunda bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda eski eşi bir çocuk annesi E.B.M. ile bir araya gelen B.G.B. (34), çocuğunu göstermediği iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.G.B, önce araya giren eski eşinin halası H.D.’yi (53), ardından da eski eşi E.B.M.’yi çocuğunun gözü önünde bıçakla yaraladı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

B.G.B, annesinin yanında bulunan 2 yaşındaki çocuğunu alıp olay yerinden uzaklaşırken yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan B.G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Başsavcılık sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair açıklama yaptı

Öte yandan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "Yozgat’ta kadını bıçaklayan koca serbest bırakıldı" iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair yazılı açıklamada bulundu. Sosyal medyadaki iddialara Başsavcılıktan yapılan açıklamalara ilişkin şu ifadelere yer verildi: “13 Ağustos 2022 tarihinde müşteki E.B.M ile eski eşi şüpheli B.G.B. arasında 2 yaşındaki çocuklarının velayeti ve görüşmesi kapsamında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu şüpheli B.G.B’nin müştekiyi ve halasını bıçakladığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli B.G.B. ile olay yerinde bulunan babası İ.B hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli B.G.B. aynı gün gözaltına alınmış tutuklanması istemiyle 14 Ağustos 2022 tarihinde çıkarıldığı Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince ’boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan’ tutuklanmış, halen Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Müşteki poliklinik servisindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya mecralarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır".

İHA

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