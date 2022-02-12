Yozgat'ta ekmek 2 lira 50 kuruş oldu

Yozgat'ta geçen yılın aralık ayı itibariyle 2 liradan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.

PAYLAŞ
  • 12.02.2022 22:58
  • Güncelleme: 12.02.2022 22:58
Yozgat'ta ekmek 2 lira 50 kuruş oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta geçen yılın aralık ayı itibariyle 2 liradan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.

Yozgat’ta ekmeğe 12 Şubat 2022 tarihi itibariyle 50 kuruş zam geldi. Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.

Fırıncılardan gelen yoğun talepler üzerine alınan karara göre 200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörek ise 3 lira olarak belirlendi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları MÜSİAD Kayseri şubesini ziyaret etti.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları MÜSİAD Kayseri şubesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'ın katılımı ile Oruçreis Kentesl Dönüşüm Projesi'nde kuralar çekildi

Başkan Büyükkılıç'ın katılımı ile Oruçreis Kentesl Dönüşüm Projesi'nde kuralar çekildi

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Başkan Büyükkılıç'tan OSB'lere ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan OSB'lere ziyaret

Makina Mühendisleri Odası'nda 16. Olağan Genel Kurul başladı

Makina Mühendisleri Odası'nda 16. Olağan Genel Kurul başladı

Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserisporlu Bilal Bayazit: Lung'tan Allah razı olsun

Kayserisporlu Bilal Bayazit: Lung'tan Allah razı olsun

Sultan Sazlığı'nda kamış biçenlerin sayısı azalıyor

Sultan Sazlığı’nda kamış biçenlerin sayısı azalıyor

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun'

Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanesi hayırlı olsun'

Kayserispor, öne geçtiği maçı beraberlikle tamamladı

Kayserispor, öne geçtiği maçı beraberlikle tamamladı

Pırlanta alacaklar dikkat!

Pırlanta alacaklar dikkat!

Talas'a çok yönlü dini tesis

Talas'a çok yönlü dini tesis

Forum Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Forum Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı