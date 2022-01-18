Yozgat'ta eğitime kar tatili

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

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  • 18.01.2022 21:22
  • Güncelleme: 18.01.2022 21:22
Yozgat'ta eğitime kar tatili
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu. Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 19 Ocak Çarşamba 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

İHA

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