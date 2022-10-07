Yozgat'ta dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Yozgat Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında yapıldı.

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  • 07.10.2022 09:47
  • Güncelleme: 07.10.2022 09:47
Yozgat'ta dolmuş ücretlerine zam yapıldı
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Yozgat Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında yapıldı.

Yozgat’ta belediye meclisinin aldığı karar sonrası 4,5 lira olan şehir içi sivil dolmuş ücreti yapılan zamla 5 lira oldu.

Alınan Belediye Meclis kararı çerçevesinde; kartlı biniş 5 TL’den 6 TL’ye, kartsız biniş 6 TL’den 7 TL’ye aktarma ve 65 yaş üstünün aynı şekilde ücretsiz olarak devam edeceği belirtildi.

Meclis salonunda düzenlenen toplantıda Başkan Celal Köse, Belediye tarafından yapılan yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Son gelen zamlardan dolayı Şoför esnafının zorluk çektiği gerekçesiyle Belediye Meclisine teklif sunan Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhamı Bakıcı belediye başkanlığının bu konuda gerekli çalışma yapmasını istedi.

Başkan Bakıcı sunulan teklifte öğrenci binişlerinin 4,50 TL’den 6 TL’ye, Kartı binişin 5 TL’den 7 TL’ye, Kartsız binişlerin 6 TL’den 8 TL’ye çıkarılmasını talep etti.

Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada; şoför esnafının son zamanlarda çektiği sıkıntıları bildiklerini belirterek, “ Belediye Meclisi olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızı da düşünmemiz lazım bu konuda orta yolu bulmamız lazım.” dedi.

Belediye Meclisinin oyları üzerine öğrenci binişleri 4,50 TL’den 5 TL’ye, Kartı biniş 5 TL’den 6 TL’ye, kartsız biniş 6 TL’den 7 TL’ye aktarma ve 65 yaş üstünün aynı şekilde ücretsiz olarak devam edecek.”

İHA

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