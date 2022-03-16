Yozgat'ta başarılı bekçi ve polisler ödüllendirildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 polis memuru ve 1 çarşı mahalle bekçisine, özverili çalışmaları dolayısıyla başarı ve teşekkür belgesi verildi.

PAYLAŞ
  • 16.03.2022 10:55
  • Güncelleme: 16.03.2022 10:55
Yozgat'ta başarılı bekçi ve polisler ödüllendirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 polis memuru ve 1 çarşı mahalle bekçisine, özverili çalışmaları dolayısıyla başarı ve teşekkür belgesi verildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, görevleri esasında göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmaları dolayısıyla çarşı mahalle bekçisi ile polislere, başarı ve teşekkür belgesi takdim ederek ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende üstün başarı gösteren personellere çeşitli hediyeler veren Emniyet Müdürü Esertürk, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı

Bünyan'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye başladı

Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir'den ihale

İlk oruç ne zaman tutulacak ve Ramazan Bayramı hangi günlerde?

İlk oruç ne zaman tutulacak ve Ramazan Bayramı hangi günlerde?

Başkan Gülsoy: 'Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir '

Başkan Gülsoy: 'Berat gecesi, rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir '

Mahmut Şahin: 'Vatandaşların haklarını öğrenmeleri gerekiyor'

Mahmut Şahin: “Vatandaşların haklarını öğrenmeleri gerekiyor”

Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

5
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

6
Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Erciyes Anadolu Holding'te 2022 ihracat hedefi 530 milyon dolar

Erciyes Anadolu Holding'te 2022 ihracat hedefi 530 milyon dolar

Kayserili sporcular altın madalyaya koştu

Kayserili sporcular altın madalyaya koştu

Kayserispor'a saha olayları nedeniyle ceza geldi

Kayserispor’a saha olayları nedeniyle ceza geldi

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in 'Çanakkale' ruhunu yaşattığı programa katıldı

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in 'Çanakkale' ruhunu yaşattığı programa katıldı

Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde

Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere ve çocuklara müjde üstüne müjde