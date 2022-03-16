Yozgat'ta başarılı bekçi ve polisler ödüllendirildi
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 polis memuru ve 1 çarşı mahalle bekçisine, özverili çalışmaları dolayısıyla başarı ve teşekkür belgesi verildi.
- 16.03.2022 10:55
- Güncelleme: 16.03.2022 10:55
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 polis memuru ve 1 çarşı mahalle bekçisine, özverili çalışmaları dolayısıyla başarı ve teşekkür belgesi verildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, görevleri esasında göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmaları dolayısıyla çarşı mahalle bekçisi ile polislere, başarı ve teşekkür belgesi takdim ederek ödüllendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende üstün başarı gösteren personellere çeşitli hediyeler veren Emniyet Müdürü Esertürk, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.
İHA
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