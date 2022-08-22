Yozgat'ta 117 okulda bakım ve onarım çalışması yapıldı

Yozgat'ta 117 okulda bakım ve onarım çalışmaları yapılarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi.

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  • 22.08.2022 13:25
  • Güncelleme: 22.08.2022 13:25
Yozgat'ta 117 okulda bakım ve onarım çalışması yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta 117 okulda bakım ve onarım çalışmaları yapılarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi.

Yozgat’ta yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirilen okullarda eğitim görecek 74 bin 988 öğrenci için 693 bin ders kitabı, 483 bin 531 de kaynak kitap dağıtıldı. Öğrencilerin kitapları okullardaki sıralarında hazır hale getirilirken il genelinde 60 okulda ise doğalgaz dönüşümü yapıldı.

Yozgat Şehit Mehmet Koçak İlk ve Ortaokulu Müdür Vekili Ahmet Taşdemir öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle birlikte okulda bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Okulun çatısının ve boya badanasının yapıldığını, eksiklerinin giderildiğini belirten Taşdemir, "Yaklaşık 450 öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuzda bütün öğrencilerimizin ders kitapları sırasında hazır hale getirildi. Bilgisayar odamız yenilendi. Okulumuz şuan eğitim öğretime hazır hale getirildi. Öğrencilerimizi bekliyoruz." dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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