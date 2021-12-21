Yozgat dondu, yamaçlarda sarkıtlar oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Yozgat'ta bazı kayalıkların yüzeyinde sarkıtlar oluşurken, buz tutan yollarda araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

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  • Güncelleme: 21.12.2021 11:55
Yozgat dondu, yamaçlarda sarkıtlar oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Yozgat'ta bazı kayalıkların yüzeyinde sarkıtlar oluşurken, buz tutan yollarda araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Yozgat’ta bazı kayalıkların yüzeyinde sarkıtlar oluşurken, buz tutan yollarda araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Yozgat’ta hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sonucu dağların yamaçlarından akan suların oluşturduğu sarkıtlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar oluşan buz sarkıtlarının önünde fotoğraf çekindi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğünü söyleyen Alpaslan Demir, “Yozgat’ta hava sıcaklığı gece eksi 5 dereceye kadar düştü. Sabah kalktığımızda kayalıklardan akan suların buz tuttuğunu gördük. Güzel bir görüntü oluşmuş, biz de gelip fotoğraf çektik” dedi.

Diğer yandan soğuk hava nedeniyle buz tutan yollarda araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler, buz tutan yolda patinaj yaparak ilerlemeye çalışırken bazı sürücüler ise araçlarının lastiklerine zincir takarak yollarına devam etti.

Buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çeken Mustafa Ünver, “Yollar buz tutmuş, biz de aracımıza zincir takacağız. Her zaman bu yoldan çıkıyordum bu sefer çıkmadı. Zincir takıp yoluma devam edeceğim” dedi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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