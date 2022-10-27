Yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı.

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  • 27.10.2022 01:44
  • Güncelleme: 27.10.2022 01:44
Yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara Kara Yolu, Yıldızeli ilçesi, Yılanlıkaya mevkiinde gerçekleşti. 00.30 sularında meydana gelen kazada, Ankara’dan Sivas istikametine gitmekte olan 58 APF 381 plakalı Citroen marka otomobil duramayarak önüne çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yola düştü. Aynı istikamette gitmekte olan Öz Diyarbakır firmasına ait 21 DH 888 plakalı yolcu otobüsü de atın üzerinden geçti, yavaşlayan otomobile de arkadan gelmekte olan Gülaras firmasına ait 02 DK 056 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Otobüs, telef olan atı altına aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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