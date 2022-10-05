Yol kontrolü yapan jandarma, 400 paket kaçak sigara ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Öğlen saatlerinde Kayseri Malatya Karayolu Solaklar Mevkiinde uygulama yapan jandarma, şüphe üzerine iki ayrı çekicide arama yapıldı. ‘Yolcu’ isimli çay ve tütün tespit köpeğinin de destek verdiği arama, 400 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Kaçak ürünlere el konurken, sürücüler hakkında ise ‘kaçakçılık’ suçundan işlem başlatıldı.