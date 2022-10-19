YÖK’ten para karşılığında tez ve ödev yazan kişilere suç duyurusu

Bu kişilerin ‘dolandırıcılık’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suça yardım etme’ suçlarında yargılanmaları istendi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle sosyal medya üzerinden danışmanlık adı altında para karşılığı ‘tez ve ödev hazırlanır’ ilanları görmek mümkün. YÖK, bu site ve sosyal medya hesaplarına karşı savaş açtı. Belli bir ücret karşılığında kişilerin tez ve ödevlerini hazırlayan kişilere karşı, ‘dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım etme’ suçlarında suç duyurusunda bulunuldu. YÖK konuyla ilgili kendi sitesinden yazılı açıklama yaptı. Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarının işlendiği hatırlatılarak internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenlerin olduğu vurgulandı. Bu kişiler hakkında kamu davası açılmasının talep edildiği dilekçede, başkaları için para karşılığı tez ya da ödev yapıldığını ve online sınavlarda yardımcı olunduğunu belirten internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine de yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde. “Danışmanlık ofisleri adı altında faaliyet gösteren tez yazım ofisleri gibi yerlere hazırlatılan veya bu yerlerden yardım alınarak hazırlanan lisansüstü tezler, bitirme projeleri ya da ödevler mezuniyet ve öğretim elemanı kadrolarına atanmak için kullanılmaktadır. Danışmanlık/tez yazım ofisleri yetkilileri ile bu yerlerden yardım alarak tez, bitirme projesi, ödev gibi bilimsel çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar ve savcılıkça yapılacak soruşturma sonucunda tespit edilecek faillerin “dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım etme” suçlarından cezalandırılmalarını istiyoruz” denildi.

Türk Ceza Kanunu'nda nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık ve suça yardım etme hükümlerinin bulunduğun da hatırlatıldığı açıklamada, “Bu çerçevede suçun asıl failinin tez, bitirme projesi, ödev gibi çalışmayı yapanlar olduğu, şikâyet başvurusuna konu olan ve benzeri danışmanlık/tez yazım ofislerinin ise yardım eden sıfatıyla suça ortak olacakları görülmektedir. Bu kapsamda faaliyet gösteren danışmanlık/tez yazım ofislerinin yetkilileri ile bu yerlerden yardım alarak tez, bitirme projesi, ödev gibi bilimsel çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 39, 157 ve 158'inci maddeleri uyarınca kamu davası açılmalıdır” ifadelerine yer verildi.



KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARLARI

Mevzuata göre, tezini, ödevini ya da bitirme projesini başkasına hazırlattığı tespit edilen öğrencinin bu çalışması iptal olabiliyor. Türk Ceza Kanunu'nda, bu kapsamda dolandırıcılık suçu işleyenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezası, suçun işlenmesine yardım eden kişiye ise suçu işleyene verilen cezanın yarısı kadar hapis cezası öngörülüyor.