YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ERÜ'de Öğrenciler ile Buluştu

Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Araştırma Üniversiteleri toplantısı dolayısıyla Kayseri'ye gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ERÜ'lü öğrenciler ile bir araya gelerek, öğrencilerin sorularını cevapladı.

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  • 26.03.2022 10:44
  • Güncelleme: 26.03.2022 11:17
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ERÜ'de Öğrenciler ile Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Araştırma Üniversiteleri toplantısı dolayısıyla Kayseri’ye gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ERÜ’lü öğrenciler ile bir araya gelerek, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Erciyes Kültür Merkezi’nde ERÜ’lü öğrenciler ile bir araya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrenciler ile sohbet etti. Konuşmasında öğrencilere seslenen Özvar, “Verimli bir lisans eğitimi almak ve iyi bir bölüm bitirmenin birinci şartı bana sorarsanız iyi bir sosyal çevre edinmekten geçiyor. Üniversite hepinize eşsiz sosyal bir çevre edinme imkânı sağlıyor. Etrafımda gördüğüm başarılı insanlar hep sosyal çevresi olan ve o sosyal çevrede iyi bilinen iyi tanınan ve pozitif olan insanlar olduğunu görüyorum” dedi. Konuşmasının ardından öğrencilerin tek tek sorularını cevaplayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a öğrenciler adına ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrenciler tarafından hazırlanan PZL P24 uçağının maketi takdim edildi.

Etkinlik, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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İHA

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