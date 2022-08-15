YKS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, üniversite hayali kuran öğrencilerin sınav sonrasında yapmış olduğu tercihlerinin sonucunu bu sabah açıkladı. Böylece sınava giren adaylar, üniversite eğitimi alacakları okulları öğrenmiş oldu. Sonucunu görmek isteyen öğrenciler, şifreleriyle ÖSYM sitesine girerek öğrenebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ

Yüksek Öğretim Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacakken, elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.