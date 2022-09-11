Yılmaz: 'Yapılan promosyon anlaşması mağduriyet oluşturdu'

Eğitim Bir Sen Sivas 1 No’lu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan 7 bin 480 personelin maaş ve diğer ödemelerine ilişkin yapılan maaş promosyonu anlaşmasının mağduriyet oluşturacağını söyledi.

Eğitim Bir Sen Sivas 1 No’lu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, Sivas’ta Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan 7 bin 480 personelin maaş ve diğer ödemelerine ilişkin maaş promosyonu anlaşmasında yapılan yanlışlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, bankaların promosyon tekliflerini personel sayısı, personelin maaş ve ücret tutarı gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak oluşturduğunu belirterek, “Kamu görevlilerinin Temmuz ayında zam aldığını sanırım bilmeyen yoktur. Yapılan sözleşmede Nisan 2022 verileri (personelin nakit akışı 76.448.504,27 TL) baz alınmıştır. Temmuz ayında zamlı maaşlarla personelin nakit akışı 108.312.240,84 TL olmuştur. Anlaşma temmuz ayından sonra yapılmış olsaydı bankalar daha yüksek bir nakit akışı için daha yüksek bir promosyon ödemesi teklif edeceklerdi. Kamu görevlilerinin Temmuz ayında zam aldığını öngörememek veya öngördüğü halde bu anlaşmayı imzalamak kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini gerektiği gibi savunmamak savunamamaktır” dedi.

“Yüzde 40’lık bir kayıp söz konusu olacaktır”

Yılmaz, enflasyon oranı baz alındığında personelin Eylül ayında yaklaşık yüzde 40’lık bir kayıp yaşayacağını belirterek, “Yapılan yanlış ve anlaşmanın erken yapıldığı gün gibi ortada iken bu durumu, Haziran ayında okulların kapanmasına, öğretmenlerin memleketlerine gideceğine, maaş kartlarının teslimi için süre gerektiğine bağlamak insanların aklıyla alay etmektir. Teknolojinin artık saniyelerle yarıştığı bir çağda bankalar hazır kart uygulaması ile yüzlerce personele aynı gün maaş kartı verebilmektedir. Ayrıca banka kartları kargoyla teslim edilmekte, teslimat adresi de belirtilebilmektedir. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs’ta yüzde 73.5 Haziran’da yüzde 78.6, Temmuz’da yüzde 79.6, Ağustos’ta yüzde 80.21 oranında enflasyon gerçekleşmiştir. Eylül’de de aynı oranın gerçekleşeceği düşünülürse personelin maaş promosyonundan yüzde 40’lık bir kaybı söz konusu olacaktır. Yani sözleşme imzalandığında ödenmesi gereken 14 bin lira Eylül’e bırakıldığı için yüzde 40’lık kayıpla 8 bin 400 liraya tekabül edecektir. Sürekli ifade ettiğimiz üzere sendikalar, üyelerin ve kamu görevlilerinin tamamının sorumluğunu üstlenen ve onların hak ve menfaatlerini koruyan hak arama örgütleridir. 7480 personelin hak ve menfaatleri gerektiğince korunmuş mudur? Kamu idarelerinin 25.000-40.000 arasında promosyon anlaşmaları imzaladığı haberlerinin geldiği bu günlerde, yapılan yanlış hakkındaki değerlendirmeyi kıymetli eğitim çalışanlarına ve kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” şeklinde konuştu.