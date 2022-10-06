Yılmaz: 'Hak arama örgütü olan sendikamıza, bu haksız uygulama yakışmamaktadır'

Eğitim Bir Sen Sivas 1’Nolu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, seçilmeyene seçileni temsil etme hakkının verilmesi seçim sistemimizin en büyük yanlışı olduğunu söyledi.

Aydın Yılmaz, seçim sistemlerinden doğal delegelik garabetinin kaldırılması için mücadele edeceklerini ifade ederek, “Sendika içi demokrasiyi zehirleyen, mevcut yönetimleri koruyan, seçilmeden, üyenin onayını almadan sahip olunan doğal delegelik hakkının, hakkın kötüye kullanılmasının hukukça himaye edilmesi olduğunu daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Tüzüğümüzde bu durum Madde 36/1-2’de “ (1) Şube Genel Kurulu şubenin en yüksek organı olup şubenin üyeleri arasından seçilen delegeler ile şube yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur. (2) Şube Genel Kurulları; üye sayısı 400 -1000 arası olan şubeler için yüz(100), 1000’den fazla olan şubeler için yüz elli (150) delege ile şube yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur.” şeklinde düzenlenmiştir. Böylelikle üye sayısı 1000’den fazla olan şubelerde delege sayısının yüzde 8’i doğal delege kontenjanına ayrılmıştır. Bu kontenjandan delege olan kişiler seçilmeden, üyenin onayını almadan delege hakkına sahip olmuştur. Tüzüğümüz gereği şube genel kurulu (seçilen delegeler ve kontenjan delegeleri), şube yönetim ve denetim kurullarını seçmektedir. Üyeler tarafından seçilen delegeler ile kontenjandan gelen delegelerin aynı görev ve sorumluluğa sahip olması hukuken ve mantıken sakattır. Kendilerini denetleyecek ve gerektiğinde disiplin soruşturmasında görev alacak kişiler kontenjan delegeleri tarafından seçilmemelidir. Bir diğer husus yönetim kurulu, şubeyi yönetme ve temsil etme hakkına sahiptir. Yani üyeleri ve delegeleri yönetim kurulu temsil etmektedir. Seçilmeyen, üyenin onayını almayan doğal delegeler nasıl üyeleri ve seçilmiş olan delegeleri temsil edecektir? Seçilmeyene; seçileni temsil etme hakkının verilmesi, seçim sistemimizin en büyük yanlışıdır. Ayrıca seçimler yönetime talip olanların yarışıdır. Bu yarışta bir zümreye ayrıcalık tanımak, onları yüzde 8 gibi bir oranda önden başlatmak haksız rekabete neden olmaktadır. Hak arama örgütü olan sendikamıza, bu haksız uygulama yakışmamaktadır. Öze Dönüş Hareketi olarak, seçim sistemimizden doğal delegelik garabetinin kaldırılması için mücadele edeceğiz. Seçimleri kazandıktan sonra da bu hususla ilgili kamuoyu oluşturup, bu maddenin yeniden düzenlemesini sağlayacağız” dedi.