Yıldızevler, Uğurevler ve Germir'de su kesintisi
Kayseri'de Yıldızevler, Uğurevler ve Germir Mahallelerinde planlı su kesintisi yaşanacak.
- 13.09.2022 18:49
- Güncelleme: 13.09.2022 18:49
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından, çalışmalar sebebiyle Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler, Uğurevler Mahallelerinde ve Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesinde kısmen su kesintisi yaşanacağı bildirildi.
Kesinti, 14 Eylül Çarşamba günü 09:00 ve 18:00 saatleri arasında yaşanacak.
1ha
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