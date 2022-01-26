Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı olan Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı.
- 26.01.2022 10:37
- Güncelleme: 26.01.2022 10:37
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye’nin kış turizminde parlayan yıldızı olan Yıldız Dağı’nda kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı.
Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı gece boyunca devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1.5 metreyi buldu. Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde ise kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı. Beklenilenin üzerinde yağan kar kayak severleri mutlu etti.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN