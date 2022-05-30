Yıldırım Beyazıt Mahallesine anaokulu yapılacak

İlçeye 13 yeni okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne Hayırsever Keriman-Erkan Fırıncıoğlu işbirliği ile anaokulu yaptıracak.

Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 yıl gibi kısa sürede 13 okulu Melikgazi’ye ve eğitime kazandırdıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, en güzel ve en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu çünkü geleceği çocuklara emanet edildiğini söyledi. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

“Keriman Erkan Anaokulumuz 2 katlı olup 6 adet derslik, öğretmen odası, müdür odası, rehberlik odası, arşiv, çok amaçlı salon ve yemekhanesi bulunmaktadır. Peyzaj düzenlemesi ile bahçede açık oyun alanları düzenlenecek. Burada okul öncesi eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği yapıda çocuklara eğlenceli aktiviteler ile hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayacak ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Anaokulumuzun eğitim hayatımıza, çocuklarımıza, gelecek nesillerimize hayırlı olmasını diliyorum.”