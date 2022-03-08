Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde konut ve dükkan ihalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2 blok 72 daire 4 dükkan 09 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da ihale yapılacağını söyledi.

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  • 08.03.2022 16:35
  • Güncelleme: 08.03.2022 17:03
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde konut ve dükkan ihalesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 2 blok 72 daire 4 dükkan 09 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da ihale yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak Yıldırım Beyazı Mahallesi’nin cazibe merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle herkesin hayalini kurduğu bir yaşam yeri olacak. Burası ortak kullanım alanlarına, otoparklara ve geniş peyzaj alanlarına sahip olacak. Bu kapsamda ilçemizi daha modern dönüştürmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 2 blok 72 daire 4 dükkân ihalemizi 09 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da Encümen Salonu’nda düzenleyeceğiz. Böylece ilçemize yeni konut alanları kazandıracağız. İhalemize katılmak isteyen müteahhit firmalarımızı bekleriz” dedi.

İHA

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