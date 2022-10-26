Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 caddenin asfaltı bitmek üzere

Melikgazi Belediyesi altyapı, aydınlatma ve otopark çalışmalarını tamamladığı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde üç cadde ve ara sokaklarda asfalt çalışmalarını tamamlanıyor.

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  • 26.10.2022 15:02
  • Güncelleme: 26.10.2022 15:08
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 caddenin asfaltı bitmek üzere
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi altyapı, aydınlatma ve otopark çalışmalarını tamamladığı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde üç cadde ve ara sokaklarda asfalt çalışmalarını tamamlanıyor.

Konforlu yeni yolları Meligazi’ye kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeyiz. Mahallemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bir yandan devam ediyor. Gecekonduları eski yapıları temizleyerek mahallemizi daha nezih bir hale getiriyoruz. Altyapı çalışmaları devam ediyor ve altyapıdan sonra da kaldırım ve yolları yeniliyoruz. Şuanda tam 3 kilometrelik bir hattı yenilemeye başladık. Altyapı ve üst yapı çalışmalarının son aşamasındayız. İnşallah bir iki gün içerisinde tamamlamış olacağız. Böylece komple bu 3 kilometrelik hat yenilenmiş olacak. Hisar, Fatih, Şenköşe Caddesi ve bağlantı sokaklarıyla birlikte büyük bir çalışmayı kış gelmeden bitirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Mahallesi yepyeni güzel bir mahalle haline geliyor. Parklar yapıyoruz, kentsel dönüşüm uyguluyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla birlikte inşallah vatandaşlarımız daha konforlu, daha güvenli bir ortamda yaşayacaklar. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cenabı Allah kaza bela vermesin" dedi.

Çalışmaları inceleyen Başkan Dr. Palancıoğlu işçilere ve esnafa tatlı ikramında da bulundu.

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İHA

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