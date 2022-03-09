Yıldırım Beyazıt Mahallesi için ihale süreci tamamlandı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediyesi, 2 Blok, 72 daire, 4 dükkan için müteahhit firmalarla ihale yaptı.

Melikgazi’de yeni ve modern mahalleler yaparak, yepyeni bir ilçe inşa edeceklerine dikkat çeken Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi üzerinde hayata geçireceğimiz 6 bloktan oluşan 236 dairelik kentsel dönüşüm projesi için geçtiğimiz yıl temmuz ayında yıkım çalışmalarına başlamıştık. Bugün gerçekleştirdiğimiz ihale ile son ihale sürecini de tamamladık. Şimdi artık dönüşümün ve değişimin başlama zamanı. Burada 48 tane 110 metrekare, 2+1 daire, 78 tane 135 metrekare 3 + 1 daire ve 146 metrekarelik 3 + 1 daire yapılacak. Son olarak 171 metrekareden oluşan 84 tane 4+1 daire yapmış olacağız. Cenabı Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. İhalemize giren müteahhit firmalara teşekkür eder, ihaleyi alan firmamıza da hayırlı olmasını dilerim. 2023 yazının sonuna peyzajı ile birlikte binaları teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu düzenleme ile birlikte Yıldırım Beyazıt’ın çehresi değişecek” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak sağlıklı ve çevresi ile bir bütün olan şehirleşmeye büyük önem veriyoruz. Çalışmaların sayesinde ilçemizde prestijli mahalleler ortaya çıkıyor, ilçemiz değişiyor ve güzelleşiyor. Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi gibi modern yapıların bulunduğu sağlıklı semtleri Kayseri’mize kazandırdık. Şimdi sıra Yıldırım Beyazıt’da inşallah. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Hayırlı olsun” dedi.