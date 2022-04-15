Yetimlerin yüzünü Büyükşehir güldürdü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 263 yetim çocuğa hediye bayramlık kıyafet ve 126 yetim annesine sosyal destek kartı dağıtım törenine katıldı.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ sloganıyla, Hacılar, Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde ikamet eden 130 erkek ve 133 kız yetim çocuğa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen hediye bayramlık kıyafet ve 126 yetim annesine sosyal destek kartı dağıtım töreni düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yöneticileri, yetkilileri ve yetim aileler ile çocuklar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, “Peygamberimizin (sav) tavsiyeleri ile kültürümüzdeki bakış açısıyla kimsesizin kimsesi olma duygusuyla sizlerle birlikte olalım, bugünü sizlerle paylaşalım dedik. Merkezimizdeki Hacılarımız, Talas’ımız, Kocasinan’ımız ve Melikgazi’mizdeki toplam 263 canımıza, yavrumuza, yetimimize bir bayram sevinci katkısında bulunmak amacıyla önemli ve anlamlı bir çalışma yaptık” dedi. Bu anlamlı etkinliğe vesile olduklarını belirtip, veren el olan firmalara teşekkür eden Büyükkılıç, “İnşallah veren el olmak, sizlerin samimi duygularının, duaların yanında yer almak ve verenlere dua etmek önemli olandır. Bizler vesileyiz, destek veren firmalara çok teşekkür ediyoruz. Önemli olan sizlerin sevinmesidir, hepinizin gözlerinden öpüyor, sağlıklı ömürler diliyorum” diye konuştu.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız da böyle önemli bir etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.