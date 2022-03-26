Yeşilhisarlı küçük mucitler zeytinle çalışan piyano yaptı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde robotik kodlama öğrenimi gören ilkokul öğrencileri, tuşları siyah zeytin tanelerinden oluşan bir piyano yaptı.

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  • 26.03.2022 13:19
  • Güncelleme: 26.03.2022 13:19
Yeşilhisarlı küçük mucitler zeytinle çalışan piyano yaptı

Yeşilhisar Şehit Astsubay Oğuz Akın Halk Eğitimi Merkezi ve KAYMEK Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik açılan robotik kodlama kursunda, öğrenciler Arduino kodlaması ile siyah zeytin ile piyano yaptı. Öğrencilerin yaptığı projenin rehberliğini Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri Ergin Melekşah, Hakkı Acehan ve KAYMEK Yeşilhisar sorumlusu Mehmet Ağırtopçu yerine getirdi. Piyanonun sistemi, her bir zeytin tanesine Jumper kablo ile bir notaya denk gelecek şekilde Arduino PIN’lerine takılarak oluşturuluyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Mehmet Ağırtopçu, “Öğrencilere kodlamayı sevdirecek bir proje  yapmayı amaçladık. Bunun için dikkat çekici olması bakımından materyal olarak zeytin kullandık. Çocuklar bu projeyi çok sevdi” dedi. 

Halk Eğitim Merkezi bilgisayar öğretmeni Ergin Melekşah ise, “İlkokul öğrencileri ile başlatmış olduğumuz kursta öğrencilerimizi günümüz eğitim sisteminde öngörülen tüm yeniliklerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

1ha

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