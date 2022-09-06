Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı İkiz: 'Hizmet muhtarlarımızın ayağına geliyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Yeşilhisar'da mahalle muhtarları ile yaptığı toplantıda söz alan Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz, '10 sene muhtarlık yaptım ama böyle hizmet görmedik. Biz hep hizmet almak için gidiyorduk ama hizmet muhtarlarımızın ayağına geliyor maşallah' dedi.

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  • 06.09.2022 16:00
  • Güncelleme: 06.09.2022 16:34
Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı İkiz: 'Hizmet muhtarlarımızın ayağına geliyor'
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Yeşilhisar’da mahalle muhtarları ile yaptığı toplantıda söz alan Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz, “10 sene muhtarlık yaptım ama böyle hizmet görmedik. Biz hep hizmet almak için gidiyorduk ama hizmet muhtarlarımızın ayağına geliyor maşallah” dedi.

İlçeleri tek tek ziyaret ederek, ilçe başkanları ve muhtarlarla, yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı talepleri yerinde dinlemeye özel önem veren Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde mahalle muhtarları ve çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, burada muhtarlara seslenerek, “En verimli toplantı bu yaptığımız toplantılardır. Masa başında oturarak kim olsa yönetir. Biz gidebildiğimiz her yere gitmeye çalışıyoruz. Birimlerimiz mutlaka talimatlarımızla hizmetlerimizi buluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

Toplantıda söz alan Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz, Başkan Büyükkılıç’ın hizmeti muhtarların ayağına getirdiğini belirterek, “10 sene muhtarlık da yaptım ama böyle güzel hizmet görmedik. Biz hep hizmet almak için gidiyorduk ama hizmet muhtarlarımızın ayağına geliyor maşallah, iyi ki belediye başkanımızsınız” dedi.

Büyükkılıç’ın çiftçilere yönelik desteklerinden dolayı teşekkür eden İkiz, “Çiftçilere makine ekipman desteği veriyorsunuz, aynı zamanda arazi yollarında çalışma yapıldı, sağ olun. Bize bir silaj paketleme makinesi istiyoruz. Biz de nadas arazi yok, yüzde 70’i su olan arazilerimiz var. Küçük işletmelere faydası olması için, iki traktörümüz var, hem gezici olacak, enerji ile çalışıyor hem de aynı zaman traktörle çalışıyor. Gerçekten bu bölgemiz için çok büyük bir ihtiyaçtır” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, katılımcıların taleplerini, önerilerini ve tavsiyelerini hem sözlü olarak dinledi hem de yazılı olarak aldı.

Yeşilhisar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları da yapılan hizmetler için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

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İHA

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