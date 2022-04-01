Yeşilhisar ve Yahyalı'da pancar ekimi başladı

Kayseri'nin Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde pancar ekimi başladı. Yeşilhisar Pancar Bölge Müdürü İsmail Türkarslan, bu sene 39 bin dekar alanda pancar ekimi yapılacağını açıkladı.

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  • 01.04.2022 16:52
  • Güncelleme: 01.04.2022 16:52
Yeşilhisar ve Yahyalı'da pancar ekimi başladı

Yahyalı’ya bağlı İlyaslı Mahallesi’nde pancar ekim etkinliği düzenlendi. Atalay İrte’ye ait tarlada bu sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluşturuldu. 2022 yılının ilk pancar ekimi etkinliğinde Yeşilhisar Pancar Bölge Müdürü İsmail Türkarslan, Bölge Şefi Sabit Zengin ve bölge personeli de hazır bulundu. Bölge Müdürü Türkaslan, bu sene 39 bin dekar alanda pancar ekileceğini belirterek 270 bin ton da rekolte beklediklerini ifade etti. 

Çiftçi Atalay İrten de, her zaman üreticinin yanında yer alan bölge müdürlüğü ve Kayseri Şeker’e teşekkür etti.
 

1ha

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