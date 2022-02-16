Yeşilhisar MYO Müdürünün görev süresi uzatıldı

Paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kalifiye eleman yetiştirmek, alanında mezunları tercih edilen meslek yüksekokulu olması hedefiyle kurulan Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu, 3 yıl önce eğitim hayatına başladı. Toplam 125 öğrenci, halen Veterinerlik ile Bitkisel ve Hayvansal Üretim bölümlerinde eğitim görüyor.

Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu’nun kurucu müdürü Doç. Dr. Mürsel Karabacak’ın görev süresi doldu. Ancak Karabacak, 3 yıllığına yeniden müdür olarak atandı. Özveri ile çalıştıklarını belirten Karabacak, önümüzdeki yıllarda program sayısını artırarak Yeşilhisar'ı öğrenciler için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karabacak, “Görevimizi en iyi şekilde yaparak Yeşilhisar’ı üniversiteler bazında daha da yukarılara taşıyacağız. Bu hedef doğrultusunda katkı sunan, destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.