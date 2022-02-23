Yeşilhisar Millet Bahçesinin inşaat çalışmaları başladı

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Millet bahçesinin 5 bin metrekare alana kurulacağını belirten Taşyapan, “İlçemizi her alandan görebilen noktanın hafriyat alma çalışmaları tamamlandı. 5 bin metrekare alanda yürüyüş parkuru, kafeterya, dinlenme alanları, otopark, yeşil alan ve sosyal donatılar bulunacak. Millet bahçesi tamamlandığında ilçenin güzelliğine güzellik katacak. Aynı zamanda güneşin doğuşundan batışına kadar gözlemlenmesini sağlayacak bahçenin bir an önce bitirilmesi için çalışacağız” diye konuştu.