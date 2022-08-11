Yeşilhisar İmar A.Ş.'de ek protokol imzalandı

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Yeşilhisar İmar AŞ'de çalışanların ücretlerini iyileştiren bir ek protokol imza altına alındı.

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  • 11.08.2022 15:05
  • Güncelleme: 11.08.2022 16:01
Yeşilhisar İmar A.Ş.'de ek protokol imzalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Yeşilhisar İmar AŞ’de çalışanların ücretlerini iyileştiren bir ek protokol imza altına alındı.

Yeşilhisar Belediyesinde gerçekleşen programda konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; “Yeşilhisar İmar AŞ bünyesinde çalışan üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmemiz gereği 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 41,69 oranında zam yapıldıktan sonra ayrıca yüzde 10 oranında bir iyileştirme daha yapılarak toplamda yüzde 51,69 oranında 6 aylık süreyi kapsayacak zam yapıldı. Ek protokolümüzde emeği geçen başta Yeşilhisar Belediye Başkanımız Sayın Halit Taşyapan’a ve belediye yetkililerine teşekkür ederiz. Ek protokolümüzün üyelerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da programda belediye olarak ellerinden gelen en iyi zammı verdiklerini söyleyerek; “Yeşilhisarımız için alınteri döken işçilerimizin emeklerinin karşılığını her zaman tastamam vermeye çalıştık bundan sonra da öyle devam edeceğiz, çalışanlarımıza aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte ağız tadıyla harcamalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” diyerek ek protokolün iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

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İHA

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