Yeşilhisar Esnaf Odası'nda yeni başkan seçildi

Yeşilhisar esnafının yoğun katılım gösterdiği seçimlerde 3 aday yarıştı. Oylama sonunda, geçerli oyların 174’ünü alan ve aynı zamanda odanın başkanvekilliği görevini de yürüten Haluk Sivri başkan seçildi. Diğer adaylar Teyfik Tiryaki 144, Yahya Sarıca ise 127 oy aldı.

Seçim sonuçlarına göre Yeşilhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni yönetimi şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Haluk Sivri.

Yönetim Kurulu

Asil Üyeler: Abdullah Sayın, Ahmet Rifat Kürkçü, Ahmet Uçar, Burhanettin Doğan, Mahmut Karlı, Mehmet Aslan.

Yedek Üyeler: Recep Ulukaya, Fatih Maviyıldız, İbrahim Mamak, Fatih Harmancı, Hasan Kurra, Mehmet Sait Adıgüzel, Bekir Karakoç.

Denetim Kurulu

Asil Üyeler: Yusuf Gelen, İsmail Tektaş, Üzeyir Çelik.

Yedek Üyeler: Gudret Bulut, Hüseyin Aydın, Mehmet Akif Mermer.