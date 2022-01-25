Yeşilhisar Emniyeti'nden sokak hayvanlarına mama desteği
Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.
- 25.01.2022 14:51
- Güncelleme: 25.01.2022 14:51
Kayseri Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri kış ayının girmesiyle başlayan yoğun kar yağışından dolayı aç kalan sokak hayvanlarına mama dağıttı. Hayvanların yoğunlukta olduğu alanları tespit eden ekipler, buralara mama bıraktı.
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sokak hayvanları için kış boyunca yiyecek desteğinin devam edeceği belirtildi.
BGC
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