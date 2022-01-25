Yeşilhisar Emniyeti’nden sokak hayvanlarına mama desteği

Kayseri Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri kış ayının girmesiyle başlayan yoğun kar yağışından dolayı aç kalan sokak hayvanlarına mama dağıttı. Hayvanların yoğunlukta olduğu alanları tespit eden ekipler, buralara mama bıraktı.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sokak hayvanları için kış boyunca yiyecek desteğinin devam edeceği belirtildi.