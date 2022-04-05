Yeşilhisar'da traktörlerdeki eksikler denetlendi
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde polis, traktörlerde reflektör denetimi yaptı. Eksiği bulunanlar uyarıldı.
- 05.04.2022 18:29
- Güncelleme: 05.04.2022 18:29
Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte tarım hareketliliği de başladı. İlçe Kaymakamı Ali Ahmet Altıntaş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, Tarım İlçe Müdürü Salih Bektaş ve ilçe Karakol Amiri Mustafa Türkmen'in katılımlarıyla Yeşilhisar ilçesinde traktör denetimi yapıldı. Yaşanması muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla traktörlerdeki eksikler kontrol edildi. Özellikle traktör römorklarında çalışmayan reflektörler nedeniyle sürücüler uyarıldı. Reflektörlü olmayan traktörlere reflektör takılması sağlandı.
Yetkililer, denetimlere aralıksız devam edileceğini açıkladı.