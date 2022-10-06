Yeşilhisar’da öğrenciler için hayır kermesi düzenlendi

Etkinliğe Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Okul Aile Birliği Başkanı Harun Çayabatmaz, okul müdürleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kermeste konuşan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Bu kermes okulumuzda birlik beraberliği artırmak adına düzenlenmiş bir etkinliktir. Ayrıca bu etkinlik ufak tefek yaraları kapatan bütçelerden oluşturuyor. Katılım yoğun, ilgi güzel. Destek veren herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ise “Sosyal aktivite yapılması öğrencilerimizin birlik beraberliğine vesile oluyor. Herkes burada güzel bir kaynaşma ortamı buluyor. Katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

İmam Hatip Lisesi Tarih öğretmeni Gül Ulusoy da katılan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından kermes stantlarını geçen protokol alış veriş de yaptı. Elde edilen gelirin, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kullanılacağı açıklandı.