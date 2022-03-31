Yeşilhisar’da korkutan yangın

İlçeye bağlı merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir depoda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Depo olarak kullanılan müstakil evde çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.