Yeşilhisar'da kayısı ve elma ağaçlarını zirai don vurdu

 Kayısı yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, ani sıcaklık düşüşü sonrası meyve ağaçlarında kısmi zirai don olayı gerçekleşti. 

PAYLAŞ
  • 15.04.2022 12:24
  • Güncelleme: 15.04.2022 12:24
Yeşilhisar'da kayısı ve elma ağaçlarını zirai don vurdu

Coğrafi konumu nedeniyle kayısı ve elma başta olmak üzere birçok türde meyvenin yetiştiği Yeşilhisar’da geçtiğimiz günlerde sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışında en çok meyve ağaçları etkilendi. Bahar havasına giren ilçede sıcaklığın eksi 5 derecelere kadar düşmesi sonucu çiçek açan ağaçlarda kısmi don yaşandı. Ziraat Teknikeri Ahmet Kafkas, zirai don olayının rekolteyi etkileyebileceğini ifade etti. Mevsim değişikliklerinin başta kayısı olmak üzere diğer meyve bahçelerini de etkilediğini belirten Kafkas, “Kış mevsiminin uzun sürmesine sevinmiştik. Meyve ağaçlarının çiçek açması gecikince de don riskinin olmayacağını düşünüyorduk. Ancak dün gece sabaha karşı ciddi anlamda don olayı ile karşılaştık. Hasarın rakamsal olarak boyutları ile ilgili olarak daha sağlıklı bilgiyi birkaç gün içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda ulaşabiliriz" diye konuştu. 

Yeşilhisar’ın kayısı ve elma üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ziraat Teknikeri Kafkas, "Bu yıl mahsulümüz bol  olacak diye çok seviniyorduk. Maalesef dün gece yaşadığımız soğuk ve don olayı meyve bahçelerinde önemli bir hasara yol açtı" dedi.

Yeşilhisar'da ve merkeze bağlı mahallelerinde kayısı ve elma bahçelerinde hasarın büyük olduğunu belirten üreticiler de, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Kayserispor ile Rizespor 26. randevuda

Kayserispor ile Rizespor 26. randevuda

Olayı yerinde çözen milli 'KIRAÇ' Kayseri'de

Olayı yerinde çözen milli 'KIRAÇ' Kayseri'de

Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilhisar'da kayısı ve elma ağaçlarını zirai don vurdu

Yeşilhisar’da kayısı ve elma ağaçlarını zirai don vurdu

'Maharetli Eller' Ramazan'da başka güzel

'Maharetli Eller' Ramazan'da başka güzel

DAHA FAZLA
Kayseri'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Turizm Haftası Mesajı

KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Turizm Haftası Mesajı

Yerel radyolardan tarihi hamle

Yerel radyolardan tarihi hamle

Motosiklet denetimleri devam ediyor

Motosiklet denetimleri devam ediyor

Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak

Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak