Yeşilhisar’da kayısı ve elma ağaçlarını zirai don vurdu

Coğrafi konumu nedeniyle kayısı ve elma başta olmak üzere birçok türde meyvenin yetiştiği Yeşilhisar’da geçtiğimiz günlerde sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışında en çok meyve ağaçları etkilendi. Bahar havasına giren ilçede sıcaklığın eksi 5 derecelere kadar düşmesi sonucu çiçek açan ağaçlarda kısmi don yaşandı. Ziraat Teknikeri Ahmet Kafkas, zirai don olayının rekolteyi etkileyebileceğini ifade etti. Mevsim değişikliklerinin başta kayısı olmak üzere diğer meyve bahçelerini de etkilediğini belirten Kafkas, “Kış mevsiminin uzun sürmesine sevinmiştik. Meyve ağaçlarının çiçek açması gecikince de don riskinin olmayacağını düşünüyorduk. Ancak dün gece sabaha karşı ciddi anlamda don olayı ile karşılaştık. Hasarın rakamsal olarak boyutları ile ilgili olarak daha sağlıklı bilgiyi birkaç gün içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda ulaşabiliriz" diye konuştu.

Yeşilhisar’ın kayısı ve elma üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ziraat Teknikeri Kafkas, "Bu yıl mahsulümüz bol olacak diye çok seviniyorduk. Maalesef dün gece yaşadığımız soğuk ve don olayı meyve bahçelerinde önemli bir hasara yol açtı" dedi.

Yeşilhisar'da ve merkeze bağlı mahallelerinde kayısı ve elma bahçelerinde hasarın büyük olduğunu belirten üreticiler de, yetkililerden yardım talebinde bulundu.