Yeşilhisar'da bulunan Şifalı Suya yoğun ilgi

 Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı İçmece mahallesinde bulunan Şifalı Su yoğun ilgi gördü. 

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  • 11.09.2022 18:18
  • Güncelleme: 11.09.2022 18:18
Yeşilhisar'da bulunan Şifalı Suya yoğun ilgi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan’ın sağlık turizmine verdikleri destekler ile faaliyetlerini sürdüren İçmece Şifalı Su tesisleri yoğun ilgi gördü. İçmecelerdeki şifalı suyun birçok faydası olduğunu söyleyen Tesis müdürü Kadir Memiş, “Bu hafta sonu da yine yoğun bir gün geçiriyoruz. Tesisimiz ve odalarımız tam dolu. Bugün yaklaşık bin 500 misafirimiz ağırladık. İçmecemizdeki şifalı suyun faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemine Böbrek taşına, Safra Kesesi çamuruna bire bir şifa olup iyi gelen, iç organları temizleyen arındıran bir sudur. Safra kesesi taşını hiç ameliyatsız eriten, sedef hastalığına iyi gelen bu mucizevi suyumuza ilgi her geçen gün artıyor. Burada 3 gün kalarak yerinde içilmesi çok önemli bütün bedenlere şifa. Özellikle geldiği günden itibaren turizme verdiği destek ve gayretten dolayı Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek’e Büyük Şehir Belediyemize, Yeşilhisar Belediye Başkanımıza sağlık turizmine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Yeşilhisar İçmecelerimizin sağlık turizminde yerini alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu. 
İçmecelerdeki şifalı su için gelen Mahmut Küçük ise, “İçmece şifalı suyuna daha önceden de gelmiştim. Bende kalp rahatsızlığı var bağırsaklarımda sorun var hepsine şifa buluyoruz burada inşallah. Daha evvel kapalıydı tekrar açılmış çokta güzel olmuş herkese tavsiye ederim tam bir şifa deposu” diye konuştu 
Kuveyt Türk Konya Bölge müdürlüğü organizasyonunla Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde olmak üzere 5 ilden gelen vatandaşlar ise çocukları ile beraber eğlenceli vakit geçirdi.

1ha

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