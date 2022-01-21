Yeşilhisar'da aç kalan kurtlar yerleşim alanına indi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde aç kalan kurtlar yerleşim alanına indi. Güvenlik kamerasına yansıyan kurt sürüsü, bir bahçeye girdikten sonra gözlerden kayboldu. Vatandaşlar kurt saldırısından korkuyor.

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  • 21.01.2022 14:40
  • Güncelleme: 21.01.2022 14:40
Yeşilhisar'da aç kalan kurtlar yerleşim alanına indi

Kayseri ve ilçelerinde kar yağışı ve soğuk etkili oluyor. Zeminin beyaz örtüyle kaplanması, yaban hayatında hayvanların besin bulmalarını zorlaştırıyor. Yeşilhisar’da aç kalan kurt sürüsü, mahalleye kadar indi. 

İlçeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kaleköy Mahallesi’nde besin arayan 5 kurt, demiryolu hemzemin geçit yakınındaki güvenlik kameraları tarafından da anbean görüntülendi. Demiryolundan geçen kurtlar, yakında bulunan bir evin bahçesine girdikten sonra gözlerden kayboldu. 

Mahalle halkı, kurtların saldırmasından korkuyor. Kurtların besin aramak için mahalleye geldiğini düşünen mahalleli, tedirgin olduklarını dile getiriyor.

BGC

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