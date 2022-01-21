Yeşilhisar'da aç kalan kurtlar yerleşim alanına indi

Kayseri ve ilçelerinde kar yağışı ve soğuk etkili oluyor. Zeminin beyaz örtüyle kaplanması, yaban hayatında hayvanların besin bulmalarını zorlaştırıyor. Yeşilhisar’da aç kalan kurt sürüsü, mahalleye kadar indi.

İlçeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kaleköy Mahallesi’nde besin arayan 5 kurt, demiryolu hemzemin geçit yakınındaki güvenlik kameraları tarafından da anbean görüntülendi. Demiryolundan geçen kurtlar, yakında bulunan bir evin bahçesine girdikten sonra gözlerden kayboldu.

Mahalle halkı, kurtların saldırmasından korkuyor. Kurtların besin aramak için mahalleye geldiğini düşünen mahalleli, tedirgin olduklarını dile getiriyor.