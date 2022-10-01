Yeşilhisar'da, 30 bin ton yemlik mısır hasadı bekleniyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde danelik ve slajlık mısır hasadı devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 01.10.2022 12:20
  • Güncelleme: 01.10.2022 12:20
Yeşilhisar'da, 30 bin ton yemlik mısır hasadı bekleniyor

İlçede bu yıl 4 bin dekar alanda mısır ekimi yapılırken 30 bin ton yem hasadı yapılması bekleniyor. 

Hayvancılıkta yem fiyatlarının artması, özellikle yem bitkilerinin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Bu kapsamda Kayseri’nin önemli tarım ilçelerinden Yeşilhisar’da çiftçiler, slajlık mısır ekimine ağırlık verdi. 4 bin dekar alanda ekilen yemlik mısır hasadı devam ediyor. Hasat sonunda ilçe geneli 30 bin ton civarında mısır yemi bekleniyor.

Yeşilhisar’ın turizmde olduğu kadar tarım sektöründe de önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayan Ziraat Mühendisi Kaan Tashanlı, yemlik bitki üretiminde de Kayseri ve İç Anadolu’nun lokomotifi olduklarını söyledi. Besicilikte yaygın olarak üretilen slajlık mısır üretiminin Yeşilhisar ilçesinde yayılmaya devam ettiğini belirten Tashanlı, “Yem ihtiyacının artması ile birlikte çiftçilerimiz için slajlık mısır ana gelir kaynağı olmaya başlamıştır. Zamanında uygun bir şekilde hasat edilen mısır hayvan üreticileri için avantaj sağlarken toprak bünyesini de dinlendirdiği için sürdürülebilir tarıma katkı sunmaktadır. Yeşilhisar’da bu yıl 4 bin dekar alanda mısır üretimi yapılmıştır. Dekardan ortalama 7-7,5 ton civarında verim elde edilmektedir. Bu da ekonomik olarak çiftçimize destek olmaktadır” dedi. 

Çiftçi Mahmut  Navruz da, “Bu yıl 25 dekar alanı ektim. Yaklaşık 170-180 ton verim bekliyorum. Bize de büyük ekonomik katkısı oluyor” dedi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeşilhisar'da, 30 bin ton yemlik mısır hasadı bekleniyor

Yeşilhisar’da, 30 bin ton yemlik mısır hasadı bekleniyor

Bünyanlı polis memuru toprağa verildi

Bünyanlı polis memuru toprağa verildi

KAYSO'da seçimler başladı

KAYSO'da seçimler başladı

Talas, Ekim'e 'Maharetli Eller'lerle merhaba diyecek

Talas, Ekim'e 'Maharetli Eller'lerle merhaba diyecek

SMA hastası Hasan Çınar destek bekliyor

SMA hastası Hasan Çınar destek bekliyor

Jandarma trafik bilincini artıyor

Jandarma trafik bilincini artıyor

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

4
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

5
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

6
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA… KTO seçiminde Ömer Gülsoy tulum çıkardı

SON DAKİKA… KTO seçiminde Ömer Gülsoy tulum çıkardı

KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi

KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi

DAHA FAZLA
KTO seçiminde kavga

KTO seçiminde kavga

Büyükşehirin 40 milyon TL'lik eğitim desteği için başvuru şartları belli oldu

Büyükşehirin 40 milyon TL'lik eğitim desteği için başvuru şartları belli oldu

Büyükşehir Konservatuarı Kış Kursları için kayıtlar başlıyor

Büyükşehir Konservatuarı Kış Kursları için kayıtlar başlıyor

KTO'da seçim heyecanı başladı Adaylardan demokrasi ve beraberlik vurgusu

KTO’da seçim heyecanı başladı; Adaylardan demokrasi ve beraberlik vurgusu

Kayseri Ticaret Odası Seçimleri hareketli başladı

Kayseri Ticaret Odası Seçimleri hareketli başladı