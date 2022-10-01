Yeşilhisar’da, 30 bin ton yemlik mısır hasadı bekleniyor

İlçede bu yıl 4 bin dekar alanda mısır ekimi yapılırken 30 bin ton yem hasadı yapılması bekleniyor.

Hayvancılıkta yem fiyatlarının artması, özellikle yem bitkilerinin önemini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Bu kapsamda Kayseri’nin önemli tarım ilçelerinden Yeşilhisar’da çiftçiler, slajlık mısır ekimine ağırlık verdi. 4 bin dekar alanda ekilen yemlik mısır hasadı devam ediyor. Hasat sonunda ilçe geneli 30 bin ton civarında mısır yemi bekleniyor.

Yeşilhisar’ın turizmde olduğu kadar tarım sektöründe de önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayan Ziraat Mühendisi Kaan Tashanlı, yemlik bitki üretiminde de Kayseri ve İç Anadolu’nun lokomotifi olduklarını söyledi. Besicilikte yaygın olarak üretilen slajlık mısır üretiminin Yeşilhisar ilçesinde yayılmaya devam ettiğini belirten Tashanlı, “Yem ihtiyacının artması ile birlikte çiftçilerimiz için slajlık mısır ana gelir kaynağı olmaya başlamıştır. Zamanında uygun bir şekilde hasat edilen mısır hayvan üreticileri için avantaj sağlarken toprak bünyesini de dinlendirdiği için sürdürülebilir tarıma katkı sunmaktadır. Yeşilhisar’da bu yıl 4 bin dekar alanda mısır üretimi yapılmıştır. Dekardan ortalama 7-7,5 ton civarında verim elde edilmektedir. Bu da ekonomik olarak çiftçimize destek olmaktadır” dedi.

Çiftçi Mahmut Navruz da, “Bu yıl 25 dekar alanı ektim. Yaklaşık 170-180 ton verim bekliyorum. Bize de büyük ekonomik katkısı oluyor” dedi.